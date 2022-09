Antes de Hailey Bieber: conheça as mulheres que Justin já namorou

Bem antes de ser casado com Hailey Bieber, a modelo com raízes em Minas Gerais, filha da brasileira Kennya Baldwin, Justin Bieber teve uma vida amorosa bem agitada e já desfilou com várias mulheres. O cantor canadense de 28 anos atualmente é marido de Hailey, com quem se casou em 2019. Os dois assumiram o relacionamento em 2016, entretanto, a modelo não foi a única namorada famosa de Justin. Confira algumas das mulheres que passaram pela vida do astro.

1 - Sofia Richie - A filha do cantor Lionel Richie foi uma das namoradas de Justin. Embora não tenham tido um relacionamento sério, o cantor viveu um romance com Sofia em 2016 e os dois foram vistos juntos, no México, comemorando o aniversário de 18 anos da garota.

A designer Sofia Richie Foto: Instagram/@sofiarichie





2- Sahara Rey - Na mesma época que estava envolvido com Sofia, Justin foi visto nadando nu ao lado de Sahara no Havaí. A empresária é filha do surfista Tony Ray, e é dona de uma marca de roupas de banho.

A modelo Sahara Ray Foto: Instagram/@sahara_ray

3- Kourtney Kardashian - A socialite Kourtney Kardashian também não resistiu aos encantos do cantor. Catorze anos mais velha que o canadense, os dois tiveram um romance em 2016. Quando questionado pelo Daily Mail sobre o relacionamento com a Kardashian, Justin foi categórico: “Estou sendo usado, cara! O que mais posso falar?”

A socialite Kourtney Kardashian Foto: Instagram@kourtneykardash





4- Selena Gomez - Eis o relacionamento mais longo, famoso e tumultuado de Justin. O casal viveu entre idas e vindas de 2010 a 2017. Nos tempos que passaram separados, no entanto, a atriz namorou o cantor The Weeknd e Justin começou o namoro com Hailey, mas se afastaram e retomaram a união em 2017. Selena Gomez atualmente está solteira, mas recentemente, alguns boatos de que a cantora estava com Chris Evans foram ouvidos. Será?

A cantora Selena Gomez. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

5 - Yovanna Ventura - A modelo foi um dos romances rápidos de Justin. Os dois foram fotografados em uma praia de Los Angeles e após isso, vistos em um jantar romântico. Foram as duas únicas ocasiões que o canadense e a modelo apareceram juntos.

A modelo Yovanna Ventura Foto: Instagram/@yoventura





6 - Cailin Russo - A modelo também teve um affair com Justin, além de ter atuado em dois clipes do astro nas músicas Confident e All The Matters. Os dois foram vistos aos beijos nos bastidores das produções em 2013.

A cantora Cailin Russo Foto: Justin Higuchi





7 - Jasmine Villegas - A cantora foi a namorada mais antiga de Justin. Atuou com o cantor no clipe da música Baby e os dois foram vistos aos beijos em várias ocasiões. Atualmente Jasmine está solteira.

A cantora Jasmine Villegas Foto: Instagram/@jasminevillegas





8 - Jayde Pierce - Em 2015 fotos íntimas de Justin Bieber foram vazadas em meio a férias que o cantor curtia em Bora Bora. Nas imagens, no entanto, Jayde Pierce aparece junto com o astro. A modelo britânica, que também é youtuber, foi fotografada com o cantor, aumentando os rumores de um possível affair, que aconteceu e foi rápido.

A youtuber Jayde Pierce Foto: Instagram/@jaydepierce