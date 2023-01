Antes do Flo: Relembre trios de mulheres que marcaram época e popularizaram os girl groups

Fenômeno recente, o grupo britânico Flo chamou a atenção da mídia ao resgatar a proposta de um trio formado apenas por mulheres. Chamados girl groups, esses grupos marcaram, especialmente, os anos 1990 e 2000 ao trazerem um rhythm and blues (R&B) com refrão chiclete capaz de embalar gerações.

Com raiz no The Supremes, os girl groups tiveram grande influência na popularização do gênero que nasceu nas comunidades negras norte-americanas. Não apenas isso, eles também foram palco para demonstrar a força de vozes femininas harmonizadas e para apresentar ao mundo cantoras que também brilhariam em carreiras solo.

O trio The Supremes foi um dos responsáveis pela popularização dos girl groups. Foto: Arquivo / AE

Atualmente, os grupos femininos voltaram com o k-pop. Girls’ Generation, Twice e Blackpink conquistaram a “geração do TikTok” e apresentaram o pop coreano ao mundo. Utilizando da mesma plataforma, agora o Flo chega para resgatar o R&B.

De The Supremes ao brasileiro SNZ, relembre alguns dos principais trios da história da música:





The Supremes

Tudo começou com elas. Nascido no começo dos anos 1960, o The Supremes virou quase sinônimo de soul e da gravadora Motown.

Com Florence Ballard, Mary Wilson, Diana Ross e Betty McGlown, o grupo nasceu inicialmente como um quarteto chamado The Primettes. Betty saiu do grupo e foi substituída por Barbara Martin, que também deixaria o girl group em seguida.

O grupo também chegou a ficar conhecido como Diana Ross & The Supremes pela popularidade da cantora, que seguiria uma carreira solo bem consolidada. O The Supremes foi o responsável por pavimentar o caminho dos grupos femininos com hits como You Can’t Hurry Love, Baby Love e Stop! In The Name Of Love.





The Marvelettes

Na mesma onda da Motown, o The Marvelettes não conseguiu construir uma identidade tão forte quanto o The Supremes, mas também marcou os anos 1960 e o início dos girl groups. Mantendo Gladys Horton e Wanda Young como as vozes principais, o grupo chegou a ter cinco formações diferentes.

The Marvelettes foi o grupo responsável por emplacar a primeira faixa número um da Motown. Please Mr. Postman, de 1961, chegou até a ganhar uma versão cover de ninguém menos que os Beatles.





TLC

Um dos girl groups mais bem sucedidos de todos os tempos, o TLC nasceu em 1991 na Georgia, nos Estados Unidos. Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes e Rozonda “Chilli” Thomas marcaram a época com um R&B misturado com pop.

O grupo sofreu um baque em 2002, quando Lisa morreu após sofrer um acidente de carro. Tionne e Rozonda chegaram a seguir como um duo até os anos 2010. O TLC foi marcado por hits como No Scrubs, Waterfalls e Creep.

Destiny’s Child

Grupo que pavimentou o início da carreira da cantora Beyoncé, o Destiny’s Child também estourou como um fenômeno cultural dos anos 1990. A formação mais conhecida foi composta por Beyoncé Knowles, Kelly Rowland e Michelle Williams.

O grupo sofreu conflitos internos e terminou em 2005. Elas chegaram a se reunir para o festival Coachella em 2018 e rumores de que as integrantes estariam preparando um novo projeto após a pandemia da covid-19 surgiram em 2020.

Dentre os maiores sucessos do Destiny’s Child, estão Say My Name, Bills, Bills, Bills e Survivor.





SNZ

No Brasil, os anos 1990 foram marcados por grupos como o SNZ. O trio foi formado em 1997 por Sarah Sheeva, Nãna Shara e Zabelê Gomes, filhas da cantora Baby do Brasil e do músico Pepeu Gomes.

Em 2003, Sarah anunciou sua saída do grupo. O SNZ então passou por hiatos até encerrar os trabalhos definitivamente em 2009. Dentre os hits, estão Se Eu Pudesse, Retrato Imaginário e Nada Vai Tirar Você de Mim.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais