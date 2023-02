Anthony Ciccone, irmão de Madonna que viveu em situação de rua, morre aos 66 anos

Anthony Ciccone, o irmão mais velho de Madonna, morreu nesta sexta-feira, 24, aos 66 anos. A notícia foi confirmada por Joe Henry, cunhado da artista, através de uma publicação no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Joe disse que conhecia Anthony desde os 15 anos e o descreveu como “um personagem complexo”. “Nós nos estranhamos em alguns momentos, como irmãos fazem. Mas eu o amava e compreendia melhor do que às vezes deixava transparecer”, escreveu.

Henry disse que “os problemas desaparecem e a família permanece”. “Adeus, irmão Anthony. Quero pensar que Deus e sua – e minha – mãe abençoada estão à espera para te receber. Pelo menos por hoje, ninguém vai me dissuadir dessa visão”, completou.

Anthony Ciccone, irmão mais velho de Madonna, morreu aos 66 anos. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Ciccone chegou a viver em situação de rua e a enfrentar o alcoolismo, segundo informações do jornal britânico Daily Mail. Em uma entrevista feita ao tabloide em 2011, Anthony reclamou da relação com a família, dizendo que os parentes não se importavam com a sua situação.

“Não sou nada aos olhos deles, uma não-pessoa, uma vergonha”, afirmou. “Se eu morresse congelado, minha família não saberia ou se importaria por seis meses”, completou.

Conforme o jornal, Madonna já havia se oferecido para pagar a ida do irmão à reabilitação, o que foi criticado por ele. À época, Ciccone disse que queria um emprego e reencontrar o filho que não via há dez anos. “Minha família parece pensar que a reabilitação é uma espécia de panaceia mágica para os males da vida”, comentou.

Continua após a publicidade

De acordo com o tabloide britânico, Anthony voltou a viver com a família após passar por um programa de reabilitação em 2017.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais