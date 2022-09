Any Gabrielly anuncia saída do Now United e grupo fará show de despedida em SP

O Now United anunciou nesta quinta-feira, 22, que a brasileira Any Gabrielly não fará mais parte do grupo musical. A cantora de 19 anos vai investir em carreira solo.

A saída da artista será marcada pelo show Forever United, que acontecerá no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos variam de R$175,00 a R$ 600,00.

A pré-venda, exclusiva para membros Ouro do Clube Shows, começa no dia 26 de setembro, a partir das 10h, no site da plataforma. A venda geral se inicia no dia 27, nos mesmos canais e horários.

Além do show, o Now United também anunciou que está à procura de um novo membro brasileiro para substituir Any Gabrielly. As informações sobre como a seleção será realizada serão divulgadas em breve.

Integrantes do grupo Now United. A brasileira Any Gabrielly está de saída e seguirá carreira solo gerenciada pelo criador da banda.

“Eu sempre serei parte do Now United. Sou muito grata por tudo que o grupo me proporcionou, orgulhosa de tudo que conquistamos juntos e muito grata por todo amor que recebi dos Uniters ao redor do mundo. Estou super ansiosa pelo nosso primeiro show em um estádio, que será no Brasil e gostaria de convidar todos os Uniters. Estarei também totalmente envolvida na procura por um grande talento brasileiro que me substituirá nesse incrível grupo”, disse a brasileira em comunicado.

Any Gabrielly faz parte do grupo desde sua formação, em 2017. Criada por Simon Fuller, a banda une jovens de culturas e países diferentes, como Senegal, Finlândia e México. O empresário continuará a gerenciar a carreira da brasileira.

SERVIÇO - NOW UNITED - FOREVER UNITED

Data: 19 de novembro de 2022, Sábado

Local: Allianz Parque, São Paulo

Abertura Portões: 16h

Horário do Show: 20h

Classificação Etária: 14 anos - De 05 a 13 anos apenas acompanhados pelos pais ou representantes legais

Pré-venda Clube Shows - apenas para membros Ouro (mediante disponibilidade): dia 26 de Setembro de 2022 às 10hs através do site www.poladian.com.br.

Venda Público Geral: dia 27 de Setembro de 2022 às 10h através do site www.poladian.com.br.

Tiqueteira Oficial: Sympla – http://www.sympla.com.br/nowunited.

Ingressos: De R$175,00 a R$ 600,00.

Bilheteria sem taxa de conveniência:

Pré-venda dia 26/09 Allianz Parque - PORTÃO B

Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP - MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

Horário abertura de venda/funcionamento: 10h às 17h

Venda Geral dia 27/09 - Allianz Parque - PORTÃO B

Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP - MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

Horário abertura de venda/funcionamento: 10h as 17h - Exceto dias de jogos

De 28/09 a 1/10 - Allianz Parque - PORTÃO A

Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP - MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

Horário abertura de venda/funcionamento: 10h as 17h - Exceto dias de jogos

A partir de 3/10 – Bilheteria Teatro Liberdade - MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

R. São Joaquim, 129

Horário abertura de venda/funcionamento: terça a sábado - 13h as 19h





* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais