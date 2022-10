Any Gabrielly posta fotos assumindo namoro com ator Andrew Neaves

Publicidade

A cantora Any Gabrielly postou em seu perfil no Instagram um carrossel de fotos com Andrew Neaves, para comunicar seus seguidores da novidade: agora são um casal. Na legenda Any escreve “Então, acontece que eu tenho um namorado (eu te amo)”.

Antes do post, a cantora já havia comentado sobre estar em um relacionamento há seis meses durante entrevista ao Poccast de Rafa Uccman e Lucas Guedes. As fotos são cenas vividas pelo casal antes de anunciar em rede o relacionamento.

A publicação foi compartilhada nesta quinta-feira, 28, e já recebeu comentários de personalidades como Pabllo Vittar, Maísa e Camilla de Lucas, animados com a notícia. Fãs também comentam brincando: “A Any desencalhou, família”, “Mulher, achei que só fosse aparecer assumindo quando tivesse casada, kkk”.