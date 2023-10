Aos 80 anos, Helô Pinheiro diz que hoje é ‘Coroa de Ipanema’, mas afirma viver bem com a idade

A apresentadora e empresária Helô Pinheiro disse em entrevista à revista Caras que atualmente, aos 80 anos, lida bem com as cobranças estéticas e com o etarismo da sociedade, sempre em busca da juventude.

“Já fui encanada por causa da minha querida mãe, que era divorciada e, para ter pretendente, diminuía a idade. Ela dizia que eu deveria sempre abaixar uns dois anos. Passei por isso, mas amadureci e, hoje, a verdade prevalece, mesmo com essa história do etarismo. Não me sinto com a idade que tenho e acho que é muita para o pouco que vivi. Passa tudo tão rápido!”, disse.

Musa inspiradora da canção Garota de Ipanema, composta por Tom Jobim e Vinicius de Moraes em 1962, Helô diz que, para se manter ativa, pratica dança duas vezes por semana e cuida de sua grife, Helô by Amarras.

A empresária Helô Pinheiro Foto: Reprodução/Instagram @helopinheiro

Questionada pela revista Caras se a Helô da época em que a música foi feita é a mesma de hoje em dia, a empresária respondeu: “A Garota de Ipanema, hoje, é a Coroa de Ipanema e mais madura. Me sinto mais segura, mesmo com os altos e baixos que a vida nos presenteia”.

Com a bossa nova em alta novamente, Helô diz que ainda tem um sonho a realizar: gostaria de ter um filme que contasse sua trajetória. “Um filme com minha história seria um prêmio para mim. Me imaginei como a Rose, no filme Titanic, só que sentada no bar, que era o Veloso (onde Tom e Vinicius compuseram a canção), lembrando das passagens em Ipanema. Começaria comigo lembrando a história com a revelação de Vinicius, que é simplesmente delirante”, disse.