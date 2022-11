Aparência de Brendan Fraser em trailer de ‘The Whale’ impressiona fãs; assista

Publicidade

O ator Brendan Fraser, conhecido pelos filmes A Múmia e George, O Rei da Floresta, vive o professor Charlie na obra The Whale, do diretor Darren Aronofsky. Na história, o personagem sofre de compulsão alimentar e obesidade mórbida enquanto tenta se reaproximar da filha adolescente, interpretada por Sadie Sink.

O artista usou até 136 quilogramas de próteses durante as filmagens, segundo a revista Variety. Agora, o público se impressionou ao assisti-lo, pela primeira vez, como professor Charlie, no trailer original de The Whale.

“Tive até uma sensação de vertigem no final do dia quando as próteses foram retiradas; era como sair do cais em um barco em Veneza. Isso me deu apreço por aqueles cujos corpos são semelhantes (ao do personagem). Você precisa ser uma pessoa incrivelmente forte, mental e fisicamente, para habitar esse ser físico”.

Sadie Sink, intérprete de Max, de 'Stranger Things', está no elenco de 'The Whale' Foto: REUTERS/Danny Moloshok

No Twitter, os seguidores elogiaram o trabalho e demonstraram choque com a aparência de Fraser no filme. “Estou arrepiada”, disse uma pessoa. “Ganhou Oscar como melhor ator só pelo trailer”, brincou outra. “Vai ser uma atuação lendária”, afirmou mais um.

Assista ao trailer:

People are amazing. Watch the trailer for Darren Aronofsky’s #TheWhale, starring Brendan Fraser in the performance of a lifetime alongside Sadie Sink and Hong Chau. In theaters this December. pic.twitter.com/YBv155Z5Jn — A24 (@A24) November 8, 2022

Continua após a publicidade