Apartamento de Renato Russo no Rio está à venda por R$ 2,8 milhões; veja fotos

O antigo apartamento de Renato Russo no Rio de Janeiro está sendo vendido por R$ 2,8 milhões. O imóvel, que pertenceu ao líder do Legião Urbana entre 1990 e 1996, está localizado entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a praia de Ipanema.

O local foi a última moradia do cantor antes de sua morte. Atualmente, ele é propriedade de Giuliano Manfredini, filho do músico. Apesar disso, o imóvel está desocupado desde 1996, quando Renato morreu.

O cantor e compositor carioca morreu em 1996, aos 36 anos. Foto: Acervo Estadão

PUBLICIDADE No site da Joviano Imóveis, imobiliária responsável pelo apartamento, não há nenhuma menção sobre o antigo morador. Há, no entanto, um grande quadro de Renato Russo em um dos cômodos. “Com três dormitórios amplos, você terá espaço de sobra para acomodar sua família com todo o conforto que eles merecem”, diz o anúncio. Ao todo, o apartamento conta com 136m².

“Além disso, o imóvel conta com duas salas perfeitas para criar ambientes distintos de convivência e lazer. A cozinha é um convite para os amantes da gastronomia, equipada com uma despensa que facilita a organização e o armazenamento de mantimentos”, afirma o texto.

Veja as fotos do imóvel do Renato Russo

O antigo apartamento de Renato Russo, avaliado em R$ 2,8 milhões Foto: Reprodução/Joviano Imóveis

