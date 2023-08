Apartamento decorado no Morumbi: Fernanda Paes Leme mostra presente que deu para mãe

Fernanda Paes Leme mostrou detalhes do apartamento que deu para a mãe no ano passado. Neste sábado, 5, a atriz compartilhou em seus stories a decoração e avisou que logo voltaria para mostrar os outros cômodos. O apartamento fica na região do Morumbi, em São Paulo.

“Em breve vou mostrar todos os detalhes do apê que dei pra ela. Tá tudo lindo”, escreveu a artista.

Apartamento luxuoso de Fe Paes Leme Foto: Reprodução/Instagram/@fepaesleme

O bairro é conhecido pela casas e apartamentos de alto padrão. O contrato do novo lar de Dona Neca foi assinado em 2022. Na ocasião, Fernanda Paes Leme havia postado um vídeo com a novidade e, finalmente, trouxe alguns spoilers de como ficou o resultado final.