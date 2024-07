Kevelin Gomes se apresenta como criadora de conteúdo adulto, com mais de 60 mil seguidores no Instagram. Ela fechou seu perfil na rede social, após Iza anunciar o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, ao descobrir o caso extraconjugal do então marido com Kevelin.

Kevelin Gomes também possui perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga imagens sensuais.