Aline Campos e Jesus Luz anunciaram fim do relacionamento de 7 meses na tarde deste sábado, 14. O texto compartilhado em conjunto ressaltou a parceria e a amizade entre os famosos, que continua mesmo após a separação. O agora ex-casal assumiu a relação pouco tempo depois do término do casamento de Jesus com a comunicadora Carol Ramiro, com quem ficou por sete anos e teve uma filha, Malena.

Após 7 meses, Aline Campos e Jesus Luz anunciam término de namoro: ‘Seguir como bons amigos’ Foto: @jesusluz/Instagram

“Nosso relacionamento nos fez crescer, elevar nossas almas a um nível espiritual mais potente. Era para termos vivido tudo o que vivemos e somos muito gratos por tudo! Seguiremos torcendo um pelo outro, sempre nos respeitando e nos amando, mesmo que de uma nova forma, pois o que construímos sendo uma linda família esse tempo, ficará pra sempre nos nossos corações”, diz o texto.