Após anunciar trilha sonora em ‘Pantera Negra 2′, Rihanna marca presença na première do filme

Rihanna e A$AP Rocky estiveram presentes na première de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, em Los Angeles, no Dolby Theatre. A cantora confirmou que após seis anos, lançará na próxima sexta-feira, 28, uma nova música, Lift Me Up, que é parte da trilha sonora do filme.

Rihanna e A$AP Rocky na première de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre(Cine, Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE / EFE

Usando um vestido assinado pelo estilista Rick Owens, a cantora apareceu sorridente nas fotos do tapete vermelho e também num clima romântico com o namorado. Os fãs do casal e especialmente da dona da Fenty Beauty, não pouparam elogios à artista.

Não adianta, a Rihanna é a maior de todas mesmo. Essa mulher é um evento! pic.twitter.com/zDp53uAtW2 — PEDRAO (@Itspedrito) October 27, 2022

CASALZÃO! Rihanna e A$AP Rocky na premiere de Pantera Negra: #WakandaForever pic.twitter.com/qkYtWjgqYY — Tracklist (@tracklist) October 27, 2022

No Brasil, a nova sequência tem estreia prevista para 10 de novembro.





