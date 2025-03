Diogo Almeida esclarece como será carreira de psicólogo após BBB 25: ‘Não vou desistir da profissão’

Diogo Almeida passou por algumas mudanças desde que deixou a casa do Big Brother Brasil 25. O ator foi o oitavo eliminado do reality show e revelou que eventos que antes eram banais e rotineiros se tornaram marcados por encontros constantes com fãs.

Diogo Almeida desiste de carreira de psicólogo. Foto: Reprodução/Globoplay

PUBLICIDADE Por causa das mudanças em sua vida, ele também decidiu que não fará mais atendimentos individualizados como psicólogo. “Não tem como retomar o atendimento individualizado. Como um personagem vai ficar vendo seu psicólogo após um reality show? A profissão do psicólogo tem um lugar de sigilo. Não cabe fazer outras coisas que a arte acaba me proporcionando. O BBB foi uma oportunidade que consegui graças ao meu trabalho de ator, mas ali era eu mesmo, não era um personagem. Então, agora, pretendo seguir trabalhando como ator e comunicador”, explicou.

Agora, ele irá investir em sua carreira de influenciador digital e apresentador. O ex-BBB ressaltou que pretende ser mais ativo em suas redes sociais.

“Eu nunca fui uma pessoa ativa nas redes. Sou mais reservado, mas sei que é importante. Tenho recebido um carinho muito grande das pessoas que estavam me acompanhando lá e querem seguir me acompanhando aqui fora. Tem muita coisa para fazer, muitos compromissos, e não tenho conseguido estar tão presente, mas quero estar mais presentes nas redes. Quero fazer cada vez mais personagens, seja em novela, série, cinema... Também quero trabalhar com a comunicação, como apresentador.”

Em nota enviada ao Estadão, o ator esclareceu que não vai abandonar a profissão completamente e que pretende incorporar a psicologia em outros projetos. “É uma profissão que eu tenho muito amor, respeito e orgulho de exercer. Batalhei muito para me formar e atuar com meu ofício. Não vou desistir da Profissão! Na Psicologia, existem vários seguimentos e tenho projetos na área em que estarei presente fazendo a diferença.”

“Tenho muitos sonhos que desejo realizar e para isso, vou precisar abrir mão dos atendimentos individualizados, que realizava antes com os pacientes, mas vou seguir mantendo o psicólogo ativo em projetos que realizarei em breve”, completou.

O ator entrou no BBB 25 como dupla de sua mãe, Vilma, que ainda está confinada.