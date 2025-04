Após choro de Davi Brito nas redes sociais, ex-namorada publica indireta sobre ‘caráter’

Davi Brito, ex-BBB, com Adriana Paula. Foto: @daviooficialll via Instagram

A dentista Adriana Paula, ex-namorada de Davi Brito, publicou uma indireta no Instagram pouco depois da sequência de vídeos que o campeão do BBB 24 gravou, chorando, nesse sábado, 12.

Nos stories, Adriana compartilhou uma frase sobre caráter. “Se o teu melhor nunca dependeu do pior de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o do caráter”, diz o trecho.

Adriana Paula, que estaria grávida de Davi Brito, publicou mensagem sobre caráter no Instagram. Foto: @dra.adriana_paula_ via Instagram

PUBLICIDADE Entre a madrugada e a manhã de sábado, Davi desabafou no Instagram, em prantos. Ele chegou a apagar e republicar os vídeos, nos quais confirmou o término com Adriana após o ex-BBB revelar a suposta gravidez – ela ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Segundo Davi, Adriana não gostou da exposição, já que ele fez o anúncio, sozinho, em uma transmissão ao vivo no Instagram, na terça-feira, 8. “Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou, mas não vi nada demais nisso. Era um momento de alegria para mim. Resolvi contar porque sou público”, disse o ex-participante do reality show.

Publicidade

Em meio às lágrimas, Davi pediu perdão à ex-companheira e desabafou: “Adriana, você é uma menina boa, especial. Encontre alguém que te ame e cuide de você. Eu sei que você me disse que não presto, que sou um lixo, mentiroso, enganador. Que sou tudo de ruim, que te usei para limpar minha imagem com minha ex-namorada. Eu não fiz isso, não”, falou.

Ele também publicou uma foto de um teste de gravidez e negou ter mentido, após especulações nas redes sociais sobre ele ter inventado a história para desviar a atenção de outro acontecimento. No mesmo dia em que Davi contou que esperava um filho com Adriana, sua ex-namorada Mani Reggo venceu na Justiça o processo em que reivindica o reconhecimento da união estável com o rapaz.

O relacionamento chegou ao fim logo após a saída dele do Big Brother. Com a decisão em primeira instância, Mani passa a ter direito a metade do valor conquistado por ele durante o programa, incluindo o prêmio principal e os bens adquiridos durante o confinamento - montante que ultrapassa os R$ 3 milhões.