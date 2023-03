Após endossar discurso xenofóbico de vereador, Regina Duarte se desculpa com vídeo em rede social

A atriz Regina Duarte publicou um vídeo se desculpando por apoiar as falas xenofóbicas e preconceituosas de um vereador gaúcho em relação aos trabalhadores baianos encontrados em situação de trabalho escravo em vinícolas no Rio Grande do Sul, no início desta semana.

Ela usou o Instagram para compartilhar um vídeo com um comentário da apresentadora Jéssica Senra, do Bahia Meio Dia, sobre as falas xenofóbicas do político. Ela lembrou sua ascendência nordestina para justificar o pedido de desculpas. “Um chefe de família vindo de ‘pau de arara’ do Nordeste para o Rio de Janeiro para trabalhar. Eles, então, construíram uma família que lutou por melhores condições de vida para si e por mais 5 irmãos, num tempo em que não havia Bolsa Família”, disse a atriz.

“A minha história tem mostrado que os brasileiros, para mim, são amados em sua totalidade e eu jamais me colocaria a favor de discriminações quanto aos meus irmãos nordestinos”, emendou.

Ela ainda disse que pensou que o discurso do vereador fosse de “um agricultor defendendo seu trabalho de contribuir para diminuir o desemprego no país”. “Espero que a Justiça, na observância das leis trabalhistas, dê razão a quem merece”, completou.

O Instagram já deu diversos alertas de que o perfil da ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro promove desinformação, marcando o perfil da atriz como disseminador de fake news.

O caso

Trabalhadores baianos foram resgatados das vinícolas em Bento Gonçalves, acusadas de mantê-los em situação de trabalho escravo.

O vereador Sandro Fantinel, que foi expulso do Patriota, fez falas preconceituosas na tribuna da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul, defendendo produtores, pedindo para que não contratem “aquela gente lá de cima”. Ele também disse que os baianos “vivem tocando tambor”. Após as falas, ele disse que está sendo ameaçado e pediu desculpas.