Após lançar música em parceria com Teto, rapper Kawe se prepara para anunciar novo disco

No dia 31 de março a parceria do rapper Kawe e Teto tomou conta das plataformas digitais. Movimento, nome da música da parceria, trouxe um novo olhar sobre a carreira de Kawe, que lançará seu próximo álbum ainda este ano.

A amizade entre Kawe, 23 anos, e Teto, 21 anos, já é de longa data e ambos já haviam trabalhado juntos anteriormente, mas Kawe confessa que é necessário saber distinguir o lado profissional da amizade. “A gente sempre se encontrou em resenhas e depois ter que ficar cobrando coisas do trabalho é bem chato. Eu nunca tinha feito um trabalho com um amigo próximo mesmo”, revelou o rapper.

O videoclipe é sexy, enigmático, em um ambiente cercado de plantas e verde. Kawe confessa que participou do processo de criação e desenvolvimento do clipe. “Eu sempre gosto de fazer parte dessa criação, tudo o que envolve minha arte, tem que ter um toque meu”.

Kawe ainda ressalta todo o trabalho de equipe para produção do clipe, pois foram quase 20 horas de gravação, contando parte de montagem de cenário, câmeras, bailarinas etc.

O figurino do clipe também teve participação de Kawe. Junto do stylist Portilho, que já havia trabalhado com Teto, os rappers escolheram quais peças faziam mais sentido para a gravação e para o estilo de cada um.

“Eu não visto o que o pessoal pede, eles mandam e a gente vai montando junto as combinações. O pessoal chega com bastante variações e vamos montando juntos”, explicou.

A borboleta azul

Em suas redes sociais, o rapper Kawe utiliza o emoji de uma borboleta azul, inclusive, no videoclipe de Movimento, a mesma borboleta azul aparece pousando sob o ombro o cantor.

Kawe explica que gosta muito do inseto e conta que foi atrás para estudar e entender mais. O rapper até mesmo tatuou uma borboleta.

“Eu tatuei e fui pesquisar mais sobre as borboletas e saber como funciona.”

Por isso, Kawe ainda escolheu o símbolo do inseto para representar o novo álbum, Levante, que chega às plataformas digitais este ano. “Eu precisava de uma cara para meu álbum, alguma coisa que lembrasse meu álbum. Aí, acabei usando muito a borboleta nas redes sociais”.

“Como se olhar na borboleta no perfil, lembrar do meu álbum. Tudo o que estamos fazendo em volta do trabalho do álbum, estamos fazendo em volta da borboleta”, diz.

Nas redes sociais do cantor, o emoji de borboleta está em toda parte Foto: Reprodução/Instagram/@kawe

‘Levante’

As expectativas para o lançamento do novo álbum estão gigantes. Durante um ano, o cantor vem trabalhando neste projeto e garante que será uma nova fase em sua carreira. “É o primeiro álbum que estou fazendo que está sendo trabalhado como deveria”, reflete o cantor.

“Estamos fazendo uma ‘parada’ bem consistente. Eu nunca achei que demoraria tanto tempo para fazer oito músicas”, completa.

O projeto que já está em produção há mais de um ano, trará uma nova versão de Kawe, já que agora, o cantor está focado em entregar músicas que têm a ver com ele, em vez de entregar o que o público espera. O rapper ainda confessa que deseja que as pessoas sintam o mesmo que ele quando ouvirem as novas faixas.

“De um ano pra cá trocamos o álbum inteiro. Traz muitos medos, é uma dedicação muito intensa que a gente (equipe) faz. Quero que as pessoas sintam o mesmo que eu senti. Estou conseguindo entregar muito mais do que eu sou, em vez do que o publico espera de mim”, confessou.

Outras parcerias

Kawe ainda revelou com exclusividade para o E+ que outras parcerias irão compor o novo álbum. Além de Teto, Bacu Exu do Blues e TZ da Coronel, irão integrar o projeto.

Anteriormente, Kawe e Bacu já haviam trocado mensagens para uma parceria, mas acabou não dando certo. Porém, Bacu entrou em contato novamente com o rapper e foi quando Kawe mostrou uma nova música que integraria Levante. “Eu mandei e ele curtiu muito. Ele acabou entrando no meu álbum”, contou.

“A gente fez um som que a vai dar uma espantada. Das oito músicas do álbum, a musica com o TZ é com certeza a mais punk. Achei muito interessante”, disse o cantor.

Nova fase

O rapper está certo dos novos rumos da carreira e do que pretende seguir. Além do álbum ser um novo tipo de trabalho, Kawe confessa que mudou muito pessoalmente. “Acho que não é só o álbum dessa vez, é uma virada de chave. Aconteceu muita coisa na minha carreira nesses últimos meses”.

Ele ainda relata que, no começo da carreira, acreditava que fazer música era só gravar e lançar e hoje entende que o processo é muito mais complexo. “Aprendi diversas coisas que eu deixei passar no começo de tudo, quando eu não tinha noção do que era a música”.

“Eu evoluí muito o meu pessoal. Além de ser um álbum que vai mostrar o que sou eu, vai mostrar essa nova fase. A partir desse álbum as pessoas terão outra visão de Kawe”.

Depois de lançar o álbum Levante, Kawe sairá em turnê. Em agosto, a equipe viaja para os Estados Unidos. “Será a primeira vez que sairei do Brasil para fazer um show. Será uma experiencia muito marcante pra mim”.

Kawe durante gravação do videoclipe Movimento Foto: Tamires Damas