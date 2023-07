Após revelação de ex-namorada, Jonah Hill é acusado de assédio por ex-atriz de ‘Zoey 101′

A atriz norte-americana Alexa Nikolas, de 31 anos, revelou através das redes sociais um caso de assédio vivido com o ator e diretor Jonah Hill. A ex-namorada de Jonah expôs recentemente mensagens tóxicas que recebia do antigo parceiro.

Em uma série de posts no Twitter, Alexa, que foi atriz de Zoey 101 contou que a situação aconteceu em uma festa na casa do ator Justin Long quando ela tinha 16 anos e Hill. No texto, ela relata que tomou coragem após o post de Sarah Brady.

“Apareceu em algum momento e [estavam] todos muito bêbados, porque é claro que os predadores estavam enchendo [as mulheres] com um monte de álcool”, compartilhou. “Jonah Hill parecia estar de olho em mim, porque, a certa altura, eu queria um cigarro e ele disse que tinha um no carro ‘bem lá fora’. Não parecia muito esforço, então confiei nele. Saí e ele pegou os cigarros no banco da frente”.





A atriz norte-americana Alexa Nikolas, de 31 anos, revelou através das redes sociais um caso de assédio vivido com o ator e diretor Jonah Hill Foto: Reprodução/ Instagram @matchthesource e Mario Anzuoni/ Reuters





Após saírem, o ator não lhe deu o cigarro e, em seguida, a atacou. “Quando voltamos para a porta, eu pedi [o cigarro] a ele, e ele não disse nada, mas me jogou na porta e enfiou a língua na minha garganta”, relatou Alexa. “Fiquei tão chocada que o empurrei para longe de mim e corri para dentro”.

Continua após a publicidade

Ainda no post, Alexa ressalta a idade que tinha na época. “Só para anotar: Jonah Hill disse que se eu quisesse o cigarro, teria que ir com ele lá fora buscar. Ele não queria ir ‘sozinho’. Todos sabiam que eu tinha 16 anos”, finalizou.





Tuíte de Alexa Nikolas: A atriz norte-americana, de 31 anos, revelou um caso de assédio vivido com o ator e diretor Jonah Hill Foto: Reprodução/ Twitter @alexanikolas

Ao Page Six, o ator Justin Long se pronunciou sobre o caso. “Esta é a primeira vez que Justin toma conhecimento dessa situação que supostamente aconteceu há quase duas décadas. Embora Justin seja solidário com toda e qualquer vítima de qualquer abuso, o simples fato é que ele não tem conhecimento do que pode ou não ter acontecido em relação à Sra. Nikolas”, declarou através dos seus advogados.