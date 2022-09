Após revelar que está com câncer, Jane Fonda agradece o carinho dos fãs e diz: ‘Não vai me deter’

Após anunciar que está em tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin, Jane Fonda usou seu blog recentemente para falar, pela primeira vez, sobre o apoio e o carinho que vem recebendo dos fãs desde então. A atriz de 84 anos confessou estar comovida e animada pelas expressões de amor. A vencedora de dois Oscars também disse que se sente mais forte do que em anos e contou que já enfrentou um câncer de mama no passado.

“Meus sinceros agradecimentos a todos. As mensagens de amor e apoio significam muito para mim. Quero dizer novamente que este é um câncer muito tratável e muito progresso foi feito com os medicamentos que os pacientes vem recebendo. Desde a semana passada, muitas pessoas me escreveram ou postaram que tiveram esse tipo de câncer e estão livres da doença há muitas décadas. Bem, em breve terei 85 anos, então não terei que me preocupar com ‘muitas décadas’. Uma só já me servirá muito bem”, disse a artista.

Aos 84 anos, Jane Fonda está lutando contra um câncer Foto: Arthur Mola / Invision / AP

Jane explicou que está se sentindo bem e seguindo o conselho do médico para se manter ativa: “Hoje, cerca de três semanas após minha primeira sessão de quimioterapia, devo dizer que me sinto mais forte do que em anos. O médico me disse que o melhor antídoto para o cansaço que a quimioterapia pode causar é se mexer. Andar. E tenho andado. Muito cedo, antes do calor recorde começar. Também ando malhando”.

“Este não é o meu primeiro encontro com o câncer. Eu tive câncer de mama e fiz uma mastectomia. Passei muito bem e farei isso novamente. Como eu disse em minha declaração na semana passada, estou dolorosamente ciente de que o tratamento de primeira linha que recebo não é algo com o qual todos neste país podem contar e considero isso uma farsa. Não é justo e continuarei lutando por cuidados de saúde de qualidade para todos”, continuou a atriz.

LATEST BLOG POST: CANCER https://t.co/BJJIIKN348 — Jane Seymour Fonda (@Janefonda) September 7, 2022

Jane Fonda aproveitou para falar dos trabalhos que continua fazendo como ativista climática. “A maioria de vocês sabe que estou focada em enfrentar a crise climática urgente, causada por combustíveis fósseis, através do meu trabalho contínuo com o Fire Drill Fridays (acabamos de ter nosso 10 milhões de espectadores na última sexta-feira!) e meu trabalho mais recente com o Jane Fonda Climate PAC”, ressaltou.

“Esse diagnóstico só me deixou mais determinada do que nunca a continuar a acabar com os efeitos mortais dos combustíveis fósseis. Embora a maioria de nós saiba que os combustíveis fósseis são a principal causa da crise climática. Muitos podem não saber que as emissões de combustíveis fósseis também causam câncer, bem como outros grandes problemas de saúde, como defeitos congênitos, leucemia infantil, ataques cardíacos, derrames, doenças pulmonares e nascimento prematuro. Devemos encontrar uma maneira de nos unir para acabar com essa correlação mortal. Muitas famílias sofreram, muitas comunidades foram esquecidas, descartadas como ‘Zonas de Sacrifício’, muita dor foi suportada. Não precisa ser assim. Temos ao nosso alcance mudar isso e pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-lo. Este câncer não vai me deter”, finalizou a atriz.