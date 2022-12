De acordo com o jornal El País, Shakira e Piqué assinaram o divórcio presencialmente, em Barcelona, na Espanha. O ex-casal compareceu no Tribunal de Primeira Instância e Família de Barcelona acompanhado das suas respectivas equipes jurídicas e se encontraram apenas dentro do tribunal. Houve também a assinatura do acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, 9 anos e Sasha, 7 anos.

Após seis meses, Shakira e Piqué assinam divórcio presencialmente Foto: EFE/Quique Garcia

Ainda segundo o jornal, a cantora estava acompanhada do seu irmão, Tonino, e ambos entraram e saíram do local separados, não se cruzando diante das câmeras. No início de novembro, outro jornal espanhol, La Vanguardia, já tinha divulgado sobre o acordo da guarda dos filhos do ex-casal.

Ficou decidido que a cantora se mudará com as crianças para Miami, na Flórida, nos Estados Unidos e o atleta ficará com os meninos no Natal de 2022, em Barcelona, onde residem atualmente. Porém, após a virada do ano, Milan e Sasha voltam a morar com a mãe no país norte-americano. Em troca, as crianças podem visitar o pai sempre que quiserem. Os gastos com as viagens serão pagos por ambos os pais.

O divórcio

Em comunicado conjunto, Shakira e Piqué anunciaram o término de 11 anos de relacionamento em junho. O ex-casal disse lamentar a decisão e pediu respeito a privacidade dos filhos, Milan e Sasha. Eles se conheceram pouco antes da Copa do Mundo de 2010.