Vitão abriu uma caixinha de perguntas através do seu stories, no Instagram, e entre questionamentos sobre sua nova parceria musical, com o rapper americano Russ, o artista também respondeu perguntas referente a sua aparência.

Após ser chamado de aberração e esquisito, Vitão responde: 'Essa patrulha é um horror' Foto: @vitao/Instagram

“Moça, você não tem vergonha na cara de fazer essa palhaçadas? Por mídia? Que nojo, mano”, disse uma pessoa.

O artista então respondeu que estava “falando sobre liberdade”.

“Não, paizão. Inclusive, não sei nem ao que você está se referindo quando diz ‘palhaçada’. Mas eu não tenho vergonha não. Tu que tinha que ter vergonha de ser preconceituoso e ‘haterzinho’ de m****, igual você está sendo. Eu estou falando sobre liberdade. Não gostou? Dá licença. Como dizia nosso amigo Kevin: ‘Não gostou, deixa de me seguir’”, respondeu.

Uma outra pessoa disse para o cantor “tomar jeito” e o chamou de “esquisito”.

“Fala, c*. Meu dedo verde aqui”, respondeu Vitão.

O artista também usou um vídeo do estilista e apresentador brasileiro, Ronaldo Ésper, para justificar seu novo estilo e as unhas coloridas quando questionado sobre ele não “vestir roupas de homem”.

“Essa patrulha é um horror, né? Nossa! O que eu tinha que falar para o Vitão é o seguinte: ‘Vai pra frente e puxa, porque a moda masculina continua muito emperrada. Todo mundo sempre usa a mesma coisa”, compartilhou.

Por fim, respondeu sobre ter se tornado “uma aberração”.

“Seres humanos são todos aberrações”, concluiu.