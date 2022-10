Após críticas, Cardi B e Madonna fazem as pazes: ‘Amo você’

Cardi B e Madonna fizeram as pazes após a rapper publicar que estaria decepcionada com a dona do hit Like a Virgin, que falou sobre os 30 anos do livro Sex e o álbum Erótica, lançados em 1992. Madonna disse que a liberdade que as outras cantoras conquistaram na indústria foi devido à sua exposição.

Após treta, Cardi B e Madonna fazem as pazes: 'Amo você'

“Fui chamada de prostituta, bruxa, de herege e diabo. Agora Cardi B pode cantar sobre sua ‘WAP’, Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com sua bunda nua e Miley Cyrus pode entrar como uma bola de demolição. De nada, vadias”, disse Madonna.

Em seu perfil no Twitter, Cardi B, que já excluiu o post fazendo a crítica, havia falado que estava decepcionada com o deboche que a outra artista havia feito: “Eu literalmente prestei homenagem a essa mulher tantas vezes porque eu cresci ouvindo ela…ela pode fazer seu ponto de vista sem colocar emojis de palhaço e ficar de deboche. Esses ícones realmente se tornam decepções quando você entra para a indústria. É por isso que eu me mantenho a mim mesma”, publicou. “Diga o que você quer dizer, mas não me insulte. Ninguém vai me tratar como uma criança, especialmente uma mulher branca”, completou.

Com os tweets apagados, a rapper voltou a dizer que era sobre o tom que Madonna havia falado sobre as outras mulheres, mas que também já conversou com a artista: “Falei com a Madonna, foi lindo. Tenha um ótimo dia e dirija com segurança.”

E completou: “Eu amo você”, sendo retribuída pela cantora: “Eu te amo, Cardi B. Sempre amei e sempre vou amar”.

