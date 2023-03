Apresentações da turnê de Justin Bieber são canceladas

Os shows da turnê Justice World Tour, do cantor Justin Bieber, foram cancelados. O artista não vai mais realizar apresentações, conforme constavam na agenda para 2023.

Justin Bieber cancela shows da turnê ‘Justice’ Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Alguns locais onde o artista se apresentaria anunciaram o cancelamento do show, como Bangkok. A Live Nation da Tailândia fez o anúncio por meio das redes sociais. “A AEG Presents Asia e a Live Nation Tero Entertainment lamentam informar que, após o adiamento do show do Justin Bieber Justice World Tour Bangkok no final do ano passado, a decisão foi tomada para cancelar o show”, informou o comunicado da empresa que organizava o show.

Não há informações sobre o cancelamento da agenda nas redes sociais do cantor.

Desde setembro do ano passado, havia incertezas sobre as apresentações, que chegaram a ser adiadas, incluindo o show em São Paulo. No entanto, o cantor decidiu interromper os demais shows marcados para cuidar da saúde mental.

Ele foi diagnosticado com a Síndrome de Ramsay Hunt, em 2022. A última apresentação pública do cantor foi no Rock In Rio, em setembro do ano passado. “Depois de consultar os médicos, fui à Europa e fiz seis shows. No último final de semana me apresentei no Rock in Rio. Quando saÍ do palco senti a exaustão e percebi que era o momento de tratar minha saúde com prioridade”, justificou o cantor, em nota, na época.

Justin Bieber has officially CANCELLED the remaining dates of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 28, 2023