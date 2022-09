Apresentador da CNN Brasil se diverte com erro da produção durante transmissão; confira

O apresentador da CNN Brasil, Rafael Colombo, protagonizou um momento de descontração na transmissão do CNN Novo Dia, nesta quinta, 22. Durante a transmissão do matinal, o âncora anunciou que mostraria uma reportagem e se levantou da bancada. Quando chegou perto do telão, no entanto, Rafael foi surpreendido com a matéria de outra emissora sendo exibida.

“Agora a gente vai dar um pulinho ali no nosso telão para mostrar uma reportagem que está disponível lá no nosso portal… (A imagem) já vai aparecer aqui em nossa tela. Alguém tá indo embora ali”, disse o apresentador.

No momento que ele chegou até o telão, a produção do programa cortou a transmissão com o logo do SBT. O apresentador tentou disfarçar, mas acabou caindo na risada com o ato falho.

“Eu acho que agora não é uma boa hora. Realmente não é uma bora hora. Posso ir?” Disse Rafael voltando para seu assento. O jornalista, no entanto, não conseguiu controlar a risada e se divertiu com a situação junto com a colega de telejornal, Stephanie Alves.

ERREI A TOMADA



Trecho do Primeiro Impacto aparece do nada no Novo Dia e impacta a equipe. pic.twitter.com/7JBWyKlmu2 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) September 22, 2022

O apresentador, então, explicou o motivo do logo do SBT estar na tela de transmissão. A razão era o debate com os candidatos à presidência, que acontecerá na emissora de Silvio Santos e a CNN Brasil é das parceiras no evento.

“Apareceu ali e todo mundo viu o logo do SBT. A gente acertou, ou melhor, errou a tomada e vamos entrar em cadeia com o SBT no sábado, às 18h15, na hora do debate eleitoral. O debate vai rolar lá no estúdio do SBT e é claro que a gente já está aqui fazendo esses testes”, explicou.

Continua após a publicidade

“Foi um pouco precipitado? Sem dúvidas! Mas, cautela nunca é demais, não é mesmo? É bom mesmo a gente já começar a conexão”, disse Colombo descontraindo a situação.