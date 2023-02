Ariana Grande repete parceria de sucesso com The Weeknd em remix de ‘Die For You’; confira

Os cantores The Weeknd e Ariana Grande repetiram uma das parcerias mais bem sucedidas da música pop com o lançamento do remix de Die For You nesta sexta-feira, 24. Um dos maiores sucessos do artista, a canção original está presente no álbum Starboy, lançado em 2016.

Última parceria de Ariana Grande e The Weeknd foi em 'Save Your Tears', hit do cantor. Foto: Instagram/@arianagrande/Divulgação

Os dois já haviam trabalhado juntos tanto em composições de The Weeknd quanto de Ariana. O último grande sucesso foi com Save Your Tears, hit do cantor. A apresentação da dupla no iHeart Radio Music Awards, em 2021, é uma das mais relembradas pelos fãs.

Ariana havia anunciado o novo lançamento após publicar um vídeo trabalhando na canção no TikTok. “Escrevi e gravei um verso para o meu amigo, depois de 14 horas no set [de filmagem]. Essa exceção precisava ser feita”, escreveu a artista na ocasião.

O nome da cantora esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter na sexta-feira depois de fãs comemorarem o lançamento. Ela vive um hiato de novas gravações para se dedicar ao filme Wicked, inspirado no musical de mesmo nome.

Ouça o novo remix de Die For You:

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais