Arthur Aguiar anuncia término com namorada 3 dias após revelar gravidez: ‘Não queríamos nada sério’

Nesta segunda-feira, 18, Arthur Aguiar anunciou o fim de seu relacionamento com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci. A notícia vem apenas três dias após o ex-casal revelar que está esperando um filho.

Segundo o vencedor do Big Brother Brasil 2022, ele e Jheny se conheceram no final de março e decidiram que não queriam um relacionamento sério. No entanto, em maio, foram surpreendidos com a informação de que ela estava grávida.

“Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre uma benção na nossa vida”, escreveu o cantor em um comunicado no Instagram.

Ele e Jheny decidiram namorar e morar juntos, “para entender como seria”. Nesta semana, contudo, optaram por terminar o relacionamento. “3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos”, disse Arthur.

“Vamos cuidar do nosso filho(a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha”, completou. Arthur já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi. Veja a nota na íntegra:

Pronunciamento de Arthur Aguiar sobre fim de namoro com Jheny Santucci. Foto: Reprodução/Instagram/@arthuraguiar

Arthur e Jheny anunciaram que seriam pais na última sexta-feira, 15, em uma vídeo feito em parceria com uma marca de cosméticos. “Nossa, foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem para poder anunciar”, dizia o anúncio.

“Nosso bebê já está com 20 semanas. A barriga já está crescendo e o nosso bebê já está começando a dar os primeiros chutes”, informaram. Assista: