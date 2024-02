Arthur Aguiar celebra nascimento de Gabriel, filho com Jheny Santucci: ‘No tempo e lugar certo’

O ator Arthur Aguiar celebrou o nascimento de Gabriel, fruto do relacionamento do artista com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci, nesta segunda-feira, 12. O ex-casal anunciou a gravidez em setembro e, três dias depois, decidiram que não queriam um relacionamento sério. A gestação foi descoberta em maio.

PUBLICIDADE "Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida", escreveu o artista em longo texto publicado no Instagram. "É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele 'ser humaninho' em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração." Arthur agradeceu àqueles que deram "apoio e carinho" ao ator e a Jheny "durante essa jornada". "Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo", continuou.

Nasce Gabriel, filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci. Foto: @jhenysantucci via Instagram

Em outubro, os dois fizeram um chá-revelação para revelar o sexo do bebê e explicaram o nome escolhido. “A gente já te ama tanto que você nem faz ideia. O significado do seu nome é ‘Deus enviou’ e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou para nós”, escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.

Arthur foi campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil. Ele também é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi.