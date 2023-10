Arthur Aguiar fala sobre ‘rejeição’ da Globo pós-BBB: ‘Frustração’

Após conquistar o título do BBB 22, Arthur Aguiar sente que as portas da Globo não se abriram como esperava. Em entrevista do programa Otalab, comandado por Otaviano Costa, o ator refletiu sobre sua trajetória na emissora e a mudança de tratamento após sua participação no reality.

Arthur Aguiar foi o vencedor do 'Big Brother Brasil 22' Foto: Instagram/@arthuraguiar

Lembrando de sua estreia na Globo em 2014, como Duca em Malhação Sonhos, Arthur expressou sua confusão sobre a atual situação. Ele declarou: “Até hoje, eu não consigo entender o que de fato aconteceu”.

O ator enfatizou que não buscou a oportunidade no BBB por conta própria, mas foi convidado pela emissora. Sobre sua vitória, ele disse: “Eu participei e fui o primeiro Camarote a vencer o programa. Fui o primeiro homem depois de oito anos a vencer o programa. Pra mim, não faz sentido nenhum”.

Antes de sua aventura no BBB, Arthur já havia se destacado em produções como Êta Mundo Bom! e O Outro Lado do Paraíso. Mesmo sem um vínculo contratual permanente, ele comenta que era figura constante em eventos como o Criança Esperança. Contudo, após o término do reality, Arthur percebeu uma notável diminuição em suas oportunidades na emissora.

O ator ainda mencionou a reexibição de Malhação Sonhos durante a pandemia, ressaltando a relevância de seu trabalho. Em um tom de desabafo, Arthur finalizou: “Eu não consigo entender o que aconteceu, eu me perdi na história. Existe uma frustração da minha parte? Existe”.