Arthur Aguiar tem festa ‘planejada’ por Douglas Silva e comemora com Scooby e outros ex-BBBs

Arthur Aguiar completou 34 anos na última sexta-feira, 3. No entanto, a comemoração ocorreu somente neste domingo, 5, graças a Douglas Silva, que “planejou” a ocasião. Segundo o campeão do BBB 22, não iria festejar a data, apenas fazer uma viagem, até que o amigo lhe convenceu de fazer um churrasco.

“Queria deixar meu agradecimento publicamente ao DG, porque se não fosse por ele, não teria esse churrasco. Ele foi o cara que incentivou e colocou pilha”, contou Arthur, destacando ter ficado feliz com a iniciativa, que o fez repensar e concordar com a comemoração.

Chegada de Douglas Silva no churrasco de Arthur Aguiar Foto: Reprodução/Instagram/@arthuraguiar

Mais tarde, Douglas chegou acompanhado de Pedro Scooby na casa de Arthur Aguiar, em São Paulo. O momento foi registrado no Instagram. “Chegou, esquece tudo. Vieram do Rio [de Janeiro] para cá, de carro”, comemorou o aniversariante. A ocasião também contou com a presença de outros participantes do BBB 22, Rodrigo Mussi e Eliezer.

Vale relembrar que durante o reality show, Arthur, DG, Scooby e Paulo André ficaram bastante próximos. No entanto, após o fim do programa, o trio se afastou do campeão da edição.