Aos 90, Ary Fontoura dá conselho para boa saúde: ‘Não parar, senão param com a gente’

Ary Fontoura participou do Caldeirão com Mion neste sábado, 22, e deu conselhos para os espectadores chegarem com saúde à sua idade após o apresentador Marcos Mion lhe perguntar: “Seu Ary, no auge dos 90 anos o senhor continua treinando na academia?”

Ary Fontoura ao lado de Marcos Mion no 'Caldeirão com Mion' de 22 de julho de 2023 Foto: Instagram/Ary Fontoura

“Continuo. Fazendo o possível: tem dias que sim, tem dias que não, depende também, a gente é humano, né? Mas de modo geral sempre me movimentando, é uma coisa que eu aconselho a todo mundo: não parar, porque se não param com a gente”, respondeu.

Na sequência, o ator prosseguiu dizendo estar constantemente em movimento: “Fazendo coisas, botando minha cabeça no lugar para não deixar entrar nada, porque vazia o diabinho chega. É ou não é?”

Ary Fontoura, que viverá o dono de uma boate na próxima novela das 7 Fuzuê, também foi questionado se prefere papéis mais bem-humorados ou sérios, e brincou: “Eu tenho 76 anos de profissão. Passei a vida inteira procurando emprego. Tem vezes que você não tem escolha! [risos]. Na maioria delas as pessoas escolheram por mim”.

Dono de uma das mais extensas carreiras na teledramaturgia brasileira atualmente, Ary Fontoura também faz sucesso com postagens otimistas e bem-humoradas mostrando seu cotidiano nas redes sociais, em que conta com mais de 5 milhões de seguidores.