Às vésperas da estreia na Copa, namorada de Rodrygo, da seleção, anuncia separação do atleta

Luana Atik, namorada de Rodrygo, da seleção brasileira de futebol, anunciou a separação do atleta às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O País faz sua primeira partida na competição nesta quinta-feira, 24, às 16h do horário de Brasília.

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram na terça-feira, 23, para responder os seguidores. Após questionarem o status de seu relacionamento, Luana confirmou o término com Rodrygo.

“Uma das perguntas mais frequentes da caixinha dos últimos tempos. Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso”, escreveu ela.

Luana disse que voltaria “mais tarde” para dar maiores explicações sobre a separação. Até o momento, ela não comentou novamente sobre o assunto.

A ex de Rodrygo também afirmou que não viajará ao Catar, mas assistirá às partidas da seleção brasileira. “Quero ver o Brasil jogar”, disse.

Os dois estavam juntos desde 2019. Eles começaram a namorar quando ela tinha 20 anos e ele, 18.

