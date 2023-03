‘Assustada, no fundo do poço e machucada’, diz Lexa após acusações de assédio de Guimê no BBB 23

Lexa voltou a se pronunciar sobre as acusações de assédio de MC Guimê no Big Brother Brasil 23. O funkeiro foi acusado de assediar a mexicana Dania Mendez durante sua festa do líder.

Então, na madrugada desta quinta-feira, 16, a esposa do cantor publicou no Twitter: “Não estou bem. Preciso de um tempo para mim”.

Após o nome do artista ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, Lexa compartilhou um pronunciamento em seu Instagram.

24) Ao voltarem para a festa, Guimê passa a mão na parte de trás do corpo de Dania. A sister retira a mão do MC. pic.twitter.com/ZgwpTxwp94 — Tracklist (@tracklist) March 16, 2023

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa”, iniciou.

“Eu estou assustada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, concluiu.