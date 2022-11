Publicidade

Em homenagem a Paulinho da Viola, que comemorou seu aniversário no último sábado, 12, Emicida regravou a música Não quero vingança do artista e junto lançou um clipe. A produção faz parte do projeto musical Atemporais do Spotify.

Assista ao videoclipe:

Leia também ‘Velozes e Furiosos 10′ se torna um dos filmes mais caro da história do cinema

Atemporais celebra o aniversário de ícones da Música Popular Brasileira nascidos em 1942 e homenageia suas melodias em uma coletânea de oito Spotify Singles. Para Paulinho da Viola foram duas músicas regravas, Argumento na voz de Criolo e Não quero vingança pelo Emicida.

“Não quero vingança tem uma mensagem muito bonita de superação, de transcender alguém que te magoou, quem te machucou, de ir além disso. E acho que isso também conversa com o hoje de alguma forma, essa coisa de você ser maior do que o que feriu você, você não se transformar no que machucou você”, explica Emicida, que trouxe os Prettos, a dupla de samba Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, que também co-produziu a faixa.

‘Atemporais’: Emicida lança clipe em homenagem à Paulinho da Viola Foto: Bruno di Torino-Spotify

Além do videoclipe, o Spotify também liberou uma entrevista do Emicida que explica um pouco sobre seus critérios para a escolha da música do Paulinho da Viola. Veja abaixo:

Continua após a publicidade





Mais sobre o projeto Atemporais

Além de Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Gilberto Gil também foram homenageados pelo projeto.

“A arte feita com o coração e qualidade se torna atemporal. O coração da gente está aqui e ele se perpetua e se mantém vivo através do coração do outro. Quando estamos falando o que a gente sente, estamos, com certeza, falando de uma coisa que amanhã vai ter outra pessoa sentindo também, a gente está mantendo a parada eterna”, comenta Djonga sobre sua homenagem ao Milton Nascimento.

Atemporais celebra o aniversário desses ícones da Música Popular Brasileira nascidos em 1942 e homenageia suas melodias, vozes e letras em uma coletânea de oito Spotify Singles com versões inéditas de dois clássicos de cada um nas vozes de Pabllo Vittar, Ludmilla, Emicida, Linn da Quebrada, Criolo, Djonga, Mari Fernandez e Marina Sena.

Continua após a publicidade