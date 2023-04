Ator canadense morre aos 22 anos após fazer 12ª cirurgia plástica para se parecer com Jimin, do BTS

O ator canadense Saint Von Colucci morreu aos 22 anos neste domingo, 23, após fazer a 12ª cirurgia plástica para se parecer com Jimin, músico do grupo BTS. A notícia foi confirmada pelo agente do artista, Eric Blake, ao jornal britânico Daily Mail.

Conforme o tabloide, Von Colucci havia gastado U$S 220 mil – mais de R$ 1,1 milhão na cotação atual – para se parecer com o astro de k-pop. Ele interpretou Jimin em uma série coreana, Pretty Lies.

EXCLUSIVE: Actor dies after spending $220,000 on TWELVE plastic surgeries https://t.co/nX5wG4TDay pic.twitter.com/4q4qdvCN3b — Daily Mail Online (@MailOnline) April 25, 2023

Segundo o agente do ator, as filmagens terminaram em dezembro e a produção deve estrear em outubro “para um grande serviço de streaming americano”. Eric não mencionou, porém, a plataforma em que o seriado deve ir ao ar.

Von Colucci sofreu complicações durante um procedimento para retirar implantes da mandíbula. Ele desenvolveu uma infecção com os implantes, teve de ser entubado, mas não resistiu.

Blake definiu a morte do artista como “trágica e lamentável” e comentou que Saint tinha diversas inseguranças em relação à aparência. Em 2019, o ator chegou a ir à Coreia do Sul para tentar investir em uma carreira musical no país.