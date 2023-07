Ator da Globo é furtado em praia do Rio e explica situação no ‘Encontro’: ‘Fiquei sem o documento’

Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, o ator Leandro Lima contou que passou por uma situação inusitada nesta semana. O artista, que interpreta o delegado Marino na novela das 21h Terra e Paixão, foi assaltado em uma praia do Rio de Janeiro e teve seus documentos furtados, o que o impossibilitou de participar da atração nesta quarta-feira, 26.

“Aconteceu uma série de imprevistos que me tiraram um pouco do sério, mas como não posso me estressar para ter uma vida longa, eu falei bem vou aceitar que isso aconteceu e encarar essa solução de falar com vocês virtualmente e com a maior alegria possível. Serve também para dar uns alertas nas pessoas”, relatou o ator.

Leandro Lima interpretou Levi no remake da novela 'Pantanal'. Foto: João Miguel Júnior/Globo

“Ontem fui dar uma caminhada na praia, antes de gravar. Tirei minha camisa pra dar um mergulho, com um documento e um cartão. Fui mergulhar e dei um descuidinho de, sei lá, segundos. Quando eu voltei, [o documento] não estava mais. Fiquei sem o documento”, desabafou.

O ator ainda comentou que tentou embarcar com reconhecimento facial, como já fez anteriormente, mas seu voo foi direcionado para o portão que não possui a tecnologia. Ele também foi impedido de viajar para São Paulo por conta do ocorrido. “Eu já tinha feito reconhecimento facial, já tinha usado algumas vezes. Falei: ‘Vou lá, literalmente na cara e na coragem, vai dar certo’. Cheguei lá, meu voo foi direcionado para aqueles portões onde não tem reconhecimento facial.”

Na internet, fãs de Leandro se solidarizaram com a situação do artista e comentaram sobre a participação dele no programa.

Continua após a publicidade

Homenagens

Durante a sua participação, Leandro recebeu uma mensagem fofa da avó, a dona Diva, para celebrar o Dia dos Avós, comemorado hoje. Débora Falabella também enviou um recado ao artista. Os dois contracenam juntos na trama.

Ao final da entrevista, o artista ainda brincou que prometeu para a atriz que iria tirar uma foto com o totem dela, uma representação da imagem dos atores que fica exposta no palco do programa.