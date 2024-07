Ator de ‘Chocolate com Pimenta’ vira corretor de imóveis de luxo; conheça

“Venha conhecer essa maravilha que eu mesmo vou lhe atender”, escreveu o ator no início desta semana. Pecoraro está longe das telenovelas desde 2020, quando contracenou em As Aventuras de Poliana, exibido pelo SBT. Em 2021, foi um dos participantes do reality show A Fazenda.

Nas imagens nas redes, Pecoraro aparece em visitas a condomínios luxuosos no Rio de Janeiro, a preços milionários. Um deles, Pecoraro aparece em uma visita a um apartamento triplex em Alphaville, na Barra da Tijuca. O espaço conta com piscina, hidromassagem e suítes. “Ela está prontinha para você”, afirma.