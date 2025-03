Ator de ‘Crepúsculo’ gasta R$ 747 mil para quitar dívida de 900 pessoas desconhecidas; entenda

O valor pago por Sheen, no entanto, foi menor do que o dinheiro devido. Na totalidade, as 900 pessoas deviam quase 1 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7,4 milhão). Além de criticar o sistema, o ator também fez alertas sobre o crescente número de agiotas no Reino Unido.

“As pessoas entram em espirais de dívidas e, quando ficam afundadas, é muito difícil sair delas”, disse. “Até que o governo force os bancos a oferecer crédito acessível, o problema só vai piorar.”