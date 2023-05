Ray Stevenson, ator de ‘Thor’ e da série ‘Roma’, morre aos 58 anos

O ator britânico Ray Stevenson, conhecido por interpretar personagens em grandes produções como Thor, morreu no último domingo, 21, aos 58 anos, a poucos dias de fazer aniversário (dia 25 de maio). A causa, segundo o The Wrap, ainda não foi divulgada. O artista havia sido hospitalizado na Ilha de Ischia, na Itália, no sábado, 20, durante as filmagens do longa Cassino on Ischia, do diretor Frank Ciota.

Além do vilão Volstagg em três filmes da franquia de Thor, Ray Stevenson também encarnou o terrível governante Scott Buxton no sucesso indiano RRR: Revolta, Rebelião, Revolução, além de fazer parte do elenco da série Roma.

Nascido em 1964, George Raymond Stevenson era o segundo dos três filhos, e seu pai era um piloto da Força Aérea Real. O ator, que começou no teatro, era presença constante no cinema e na televisão desde o início dos anos 1990. Seu primeiro grande papel veio em 1998 no filme Livre para Voar, ao lado de Helena Bonham Carter e Kenneth Branagh.

Stevenson, que também participou de sucessos no cinema como Romeu + Julieta e O Justiceiro: Zona de Guerra, ainda poderá ser visto na TV. Ele estará em Ahsoka - seu último trabalho. A série do universo de Star Wars tem estreia prevista para agosto deste ano, no Disney+. Ele interpretou Baylan Skoll, um dos antagonistas do programa.









Continua após a publicidade