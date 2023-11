Ator da Globo revela relacionamento aberto com namorada

O ator Emiliano D’Ávila contou em um podcast que ele e a namorada, a também atriz Natália Rosa, vivem em um relacionamento aberto. Juntos há dez anos, os dois contaram a história em uma entrevista ao Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Emiliano D'Ávila e Natália Rosa fantasiados em uma festa da atriz Cacau Protásio, com quem dividia o elenco de 'Vai Que Cola'. Foto: Chris Machado/Reprodução/Instagram/@emiliano.davila

“Ele me conta tudo. Ele é muito sincero, honesto. Porque está tudo válido, tudo pode”, disse Natália durante o papo. Já Emiliano completou dizendo que o que eles têm é “amor livre”. Durante a entrevista, os apresentadores desejaram saber quando foi que o casal decidiu abrir a relação. “Muita conversa até chegar onde está”, disseram. “Dez anos de rolê”, comentaram

Emiliano é baiano e estreou na televisão na série Clandestinos: o sonho começou, de 2010. Nas redes sociais costuma publicar postagens em defesa dos animais e fala sobre veganismo. Também atuou em Avenida Brasil, mas seu trabalho mais conhecido foi no humorístico Vai Que Cola, onde ficou por cinco anos, tendo deixado o elenco em 2020. No programa do Multishow, que também tem nomes como Marcus Majella e Samantha Schmütz, ele deu vida a Maicol, que fazia casal com Jéssica, personagem de Samantha.