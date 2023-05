Filha de Jamie Foxx afirma que ator saiu do hospital ‘há semanas’

O ator americano Jamie Foxx deixou o hospital e se recupera de uma emergência médica não especificada, informou nesta sexta-feira, 12, sua filha Corinne.

No mês passado, Foxx, de 55 anos, foi levado para um centro médico no estado da Geórgia, onde participava de filmagens para a Netflix.

Não foram divulgados detalhes sobre a condição médica do ator. Em publicação no Instagram, Corinne Foxx criticou as especulações da mídia e afirmou: “Meu pai está há semanas fora do hospital, recuperando-se. Ontem ele estava até jogando ‘pickleball’!”

Além do anúncio da saída do hospital, Corinne também afirmou que ela e o pai tem um “excitante anúncio de trabalho” vindo na próxima semana.

Na foto de 2022, Corinne Foxx e eu pai, o ator Jamie Foxx, participam de uma estreia de documentário em Los Angeles, na Califórnia. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Foxx gravava o filme Back In Action, na cidade de Atlanta, um dia antes de passar mal e ser levado às pressas para o hospital. No dia seguinte, 12 de abril, Corinne, informou nas redes sociais que o pai tinha sido hospitalizado. Sem dar detalhes sobre o caso, ela disse apenas que a causa seria uma “complicação médica”. A condição exata que levou Foxx ao hospital segue sob sigilo./AFP