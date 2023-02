Ator Julian Sands desaparece após caminhada em montanha na Califórnia

Julian Sands, ator de Dexter e Smallville, está desaparecido desde a última sexta-feira (13). Para as autoridades, a família relatou que ele saiu para caminhar nas montanhas da Califórnia, nos Estados Unidos, mas não retornou.

A notícia foi a público na última quarta-feira, 18, pelo TMZ. Segundo o site, a área em que Julian teria ido caminhar está coberta de neve e sofreu alguns deslizamentos nos últimos dias.

Ator Julian Sands tem 65 anos e está desaparecido desde o dia 13 de janeiro de 2023 Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Autoridades locais se esforçam na busca pelo ator em solo e no ar, com ajuda de helicópteros e drones. No entanto, a neve e as fortes chuvas na região dificultam a ação das equipes de resgate.