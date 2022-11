Ator Lee Ji Han é uma das vítimas da festa de Halloween na Coreia do Sul

Publicidade

O ator Lee Ji Han, da série A Daughter Just Like You e do filme Myung-dang, de 24 anos, foi uma das vítimas da festa de Halloween que ocorreu no sábado, 29, no bairro de Itaewon, em Seul, capital da Coreia do Sul, segundo a Billboard. A agência do artista, 935 Entertainment, confirmou sua morte nas redes sociais.

“É com o coração partido que comunico que o ator Lee Ji-Han, um precioso membro da família, se tornou uma estrela no céu. Gostaria de expressar as minhas condolências aos familiares em profundo luto devido ao súbito falecimento do artista”, escreveu a empresa em uma publicação no Instagram.

Mais de 150 pessoas morreram e outras 133 ficaram feridas ao serem esmagadas por uma multidão que avançava em uma rua estreita durante as festividades de Halloween. Essa foi a maior tragédia em tempos de paz na Coreia do Sul desde que a balsa Sewol afundou em 2014, matando mais de 300 pessoas.

Conheça Lee Ji Han

A primeira grande aparição de Lee Ji Han aconteceu no reality show coreano e competição de canto Produce 101. Sua audição contou com um cover da música Overdose, de EXO, e foi eliminado no quinto episódio do programa.

Depois, Lee Ji Han tentou carreira como ator e conseguiu o papel principal no webdrama coreano Today Was Another Nam Hyun Day.

Relembre sua participação em Produce 101: