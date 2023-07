Ator Marcos Oliveira faz apelo nas redes sociais e revela estar com dificuldades financeiras

O ator Marcos Oliveira, 69, conhecido por interpretar o Beiçola em A Grande Família, voltou a pedir ajuda financeira para os seus seguidores nas redes sociais. Em maio do ano passado, o ator havia revelado que passava por dificuldades financeiras e que enfrentava problemas de saúde. Desta vez, o ator publicou em sua conta no Facebook o número da sua chave pix para que recebesse doações.

“Tenho fome. Me ajuda.″, publicou. Em entrevista à Quem, o artista deu mais detalhes da situação. “Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estou sem trabalho e preciso sobreviver”, desabafou. O ator ainda comentou que enfrenta dívidas de banco e aluguel.

“Estão me processando: o Banco BV, e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou, e agora estou tentando resolver [...] Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, detalhou.

Há dois meses, o ator passou por uma cirurgia na fístula da uretra e está em tratamento. Foto: @marcosoliveiraator / Instagram

Marcos Oliveira deu vida ao Beiçola por 13 anos na TV Globo. Depois que saiu da emissora, ficou um tempo afastado das telinhas. O ator chegou a participar da novela Poliana Moça, no SBT e, recentemente, participou da peça Estrelas na Kitchenette, no Teatro Brigitte Blair em Copacabana.

“Atuei no espetáculo e depois tive propostas, mas nada fixo. As pessoas estão me ajudando com o que podem: R$ 20, R$ 50. Não tenho parentes, todos morreram. Só tenho uma sobrinha que mora em São Paulo, mas não pode me ajudar, ela também não tem condições”, comentou.

Marcos relata que, por ser diabético, precisa comer mais legumes e verduras, mas tem pouca comida e está com dificuldades para se manter. “Não como carne vermelha, só ovo, um pedaço de frango. E ainda tenho gastos com remédios, curativos para a colostomia, fraldas geriátricas, porque fiquei com incontinência urinária.”

Continua após a publicidade

Problemas de saúde

Em julho de 2022 o ator passou por um cirurgia urológica a fim de tratar um fístula. O tratamento aconteceu no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. Desde então, o artista usa uma bolsa de colostomia que fica na parede do abdômen e auxilia na eliminação das fezes.

“Estou com a bolsa de colostomia porque perto do ânus está cheio de fístulas. Não tem como fechar. Segundo meu urologista e meu coloproctologista, as fístulas ainda precisam ser investigadas para ver se vou ficar de colostomia ou se vão colocar para dentro”, explicou.

O ator Marcos Oliveira, em 2009, nos tempos que interpretava o Beiçola, do seriado 'A Grande Família', na Globo. Foto: Hélvio Romero/AE

Segundo ele, o procedimento ainda causa dores e, por conta do processo de troca da bolsa a cada dois ou três dias, precisa ir de táxi até um posto no Maracanã para conseguir bolsas novas. “Consigo as bolsas em um posto no Maracanã. Mas gasto 100 reais de táxi (50 para ir e 50 para voltar) para ir pegar as bolsas. Agora estou com uma hérnia na colostomia e tenho que comprar uma cinta”, pontuou.

“Quero trabalhar. Pelo menos assim poderei dar continuidade à minha vida. Já cogitei ir para o Retiro dos Artistas, mas eu não posso largar minhas três cachorras”, falou o ator em referência a uma instituição que ajuda artistas idosos.

“Elas são minha única referência de sentimento no mundo. Tenho duas vira-latas e uma shih-tzu que ganhei da Tata Werneck”, disse o ator que coloca em seu Instagram que está “disponível para trabalhos”.