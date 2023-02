Ator Miles Teller tem casa invadida em Los Angeles e polícia tenta identificar os criminosos

Miles Teller, conhecido por seus trabalhos em Top Gun: Maverick, The Offer e Whiplash: em Busca da Perfeição, teve sua casa invadida na última semana enquanto viajava. Segundo a polícia, criminosos quebraram uma porta de vidro nos fundos da residência e conseguiram acesso à área interna do imóvel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o TMZ, de onde são as informações, a polícia foi acionada pelo alarme de segurança do imóvel, mas não chegou a tempo. Agora, as autoridades avaliam as câmeras de vigilância do local, a fim de identificar os criminosos.

Em 'The Offer', Miles Teller é Al Ruddy Foto: Nicole Wilder/Paramount+/Via AP

Objetos podem ter sido furtados da casa do ator durante a ação. No entanto, a polícia aguarda o retorno de Miles ao local para identificar os possíveis itens levados.

Apesar do susto, fontes acreditam que Miles não tenha sido um “alvo intencional”, visto que a área do imóvel tem registrado com frequência invasões e roubos.