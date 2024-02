Ator Nicolas Prattes confirma romance com Sabrina Sato no carnaval de São Paulo

Ator Nicolas Prattes Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Após rumores, o ator Nicolas Prattes, de 26 anos, confirmou que está vivendo um romance com Sabrina Sato, de 43. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline em seu X, antigo Twitter. Ao ser questionado sobre o que o levou a ir até São Paulo, o ator carioca respondeu: “o amor”.

Ele acompanhou a rainha de bateria da Gaviões da Fiel no Desfile das Campeãs na madrugada deste domingo, 18, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Nicolas Prattes confirma romance com Sabrina Sato Foto: Reprodução Instagram / @nicolasprattes @sabrinasatore

As especulações ganharam força após Nicolas e Sabrina terem sido fotografados juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. Rumores sobre o envolvimento dos dois já estavam circulando nas redes sociais.

Sabrina Sato foi casada com o ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, de 5 anos.