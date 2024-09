Ator Pedro Ottoni doa quantia para motorista de aplicativo comprar material escolar para filha

Ator Pedro Ottoni doa R$ 1 mil para Uber comprar material escolar para filha Foto: @Pedroottorni via Instagram

Uma história envolvendo Pedro Ottoni viralizou nas redes sociais. Na rede social Threads, a motorista de aplicativo Onila contou que durante uma corrida às 4h da manhã em Madureira, no Rio de Janeiro, ela levou o ator para casa e acabou recebendo um presente.

PUBLICIDADE Durante a viagem, os dois começaram a conversar. Ottoni perguntou a ela qual era o motivo para ela estar trabalhando de madrugada. “Eu expliquei que, infelizmente, o pai da minha filha não havia cumprido o acordo de pagar o material escolar dela, e eu precisava, como sempre, tampar esse buraco que, mais uma vez, ele tinha deixado”. O ator, então, viu uma placa no carro com o PIX da motorista, que dizia que ela vendia trufas para completar a renda da família e o ator prontamente quis comprar. A motorista disse que não tinha mais, pois não tinha dinheiro para comprar os ingredientes.

Assim que chegou à casa do famoso, ela foi surpreendida. “Ele disse: ‘Nina, vai pra casa!’. Eu dei um sorriso meio sem graça e falei: ‘Quem me dera’. Ele só falou: ‘Olha sua conta e vai pra casa agora’. Saiu, bateu a porta do carro e sumiu na multidão da Praça da Harmonia. Fiquei cabreira, fui olhar a conta e pasmem... Ele tinha feito um PIX no valor de R$ 1 mil. Eu fiquei em choque e na hora só sabia agradecer e chorar ao mesmo tempo. Eu nunca pude agradecer a ele, então estou aproveitando o espaço e o engajamento dos últimos dias aqui para dizer: Pedro Ottoni, muito obrigada”, finalizou Onila.

O relato da motorista já conta com mais de 5 mil curtidas no aplicativo.