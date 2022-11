Atores de ‘Power Rangers’ prestam homenagem a Jason David Frank, o ranger verde

Publicidade

Os atores que faziam parte do elenco original de Power Rangers prestaram uma série de homenagens ao ator e lutador de MMA Jason David Frank, o ranger verde, que morreu aos 49 anos.

A notícia da morte do artista foi compartilhada neste domingo, 20, pelo treinador Mike Bronzoulis em uma publicação no Facebook. Jason deu vida a Tommy na primeira versão do seriado.

A notícia da morte de Jason David Frank, o ranger verde, foi compartilhada neste domingo, 20. Foto: Jonathan Phillips/Atlanta Journal-Constitution via AP

O ator Austin St. John, o ranger vermelho, publicou uma lembrança ao lado de Frank no Instagram. “Uma vez ranger, sempre um ranger”, escreveu Austin.

Walter E. Jones, o ranger preto, compartilhou um vídeo da última vez em que se encontrou com Jason. “Cada momento foi precioso. Essa foi minha última chance para dizer adeus. Descanse em paz”, disse.

David Yost, o ranger azul, escreveu um longo texto e disse que Frank era “tão inteligente, tão divertido e tão energético”. “Você teve meu coração desde o primeiro dia. Uma luz tão brilhante, uma força como nenhuma outra. Você moldou e transformou tantas vidas”, homenageou.

O ator citou uma frase do escritor H. G. Wells: “Não devemos permitir que o relógio e o calendário nos ceguem para o fato de que cada momento da vida é um milagre e um mistério”. Ao final, ele ainda fez um agradecimento a Jason: “Sei que agora você pode ver a verdade da glória que você é”.

A atriz Amy Jo Johnson, a ranger rosa, também publicou uma foto ao lado do artista e disse que Jason era “lindo e verdadeiramente único”. “Minha vida não será a mesma sem a sua energia frenética, hilária, carinhosa, movida e criativa”, escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais