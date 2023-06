Atores de ‘Vai na Fé’ dão selinho em festa; veja vídeo

Os atores de Vai na Fé, Samuel de Assis e Caio Manhete, protagonizaram um selinho durante uma festa no último domingo, 25. O vídeo mostra os personagens Ben e Rafa ao som da música Insegurança, do grupo Pixote.

Os dois cantavam um trecho do refrão da música quando se entreolharam e trocaram um selinho. “Tudo o que um homem precisa eu tenho em casa”. O registro foi compartilhado nas redes sociais.

Na trama de Rosane Svartman, os personagens de Samuel e Caio não contracenem com tanta frequência, mas eles aparecem constantemente juntos nos bastidores da novela. Na obra, Ben vive um romance com Sol (Sheron Menezzes), e Rafa com Kate (Clara Moneke).