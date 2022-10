Atores morrem afogados durante gravações do filme ‘Noche de Bodas’ em praia do México

Dois atores que faziam parte do elenco do filme Noche de Bodas (Noite de Casamento), dirigido por Osvaldo Benavides, morreram em um trágico acidente durante as gravações da produção, na última quarta-feira, 12, na praia de San Miguel del Puerto, na costa de Oaxaca, sudoeste do México.

Segundo informações do El País e do site Mexico Daily Post, divulgadas na sexta-feira, 14, um grupo de dez figurantes foi para a praia, quando três deles decidiram entrar no mar. O que eles não contavam era com a força das ondas, a correnteza da água e a maré alta.

Um dos atores conseguiu ser resgatado com vida. Os outros dois acabaram se afogando. As vítimas não tiveram sua identidade revelada, sendo identificadas apenas como Luís Manuel, 46, e Marco Antonio, 47.

O corpo de Marco foi encontrado pela Estação Naval de Busca e Salvamento da Secretaria da Marinha e a direção municipal de Proteção Civil de Huatulco na zona rochosa da praia, na manhã de quinta-feira, 13. Já o corpo de Luís não foi localizado até o momento. As buscas continuam.

A produtora Traziende Films se pronunciou por meio de um comunicado oficial publicado no Instagram. A nota também presta solidariedade às famílias das vítimas e esclarece que os produtores estão em contato com as autoridades e que manterão um canal aberto de comunicação com o público.

O longa-metragem conta com a atriz Ludwika Paleta, famosa por dar vida à personagem Maria Joaquina na versão original da novela Carrossel.













































