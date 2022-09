Atriz da Disney revela que retirou tumor aos 19 anos e mostra cicatriz

Rachel Zegler , que fará o papel principal no novo live-action do filme Branca de Neve e os Sete Anões , resolveu contar, por meio dos stories do Instagram , que quando tinha 19 anos, descobriu que poderia ter câncer de mama porque tinha um tumor no seio esquerdo.

A atriz de 21 anos compartilhou uma foto em preto e branco mostrando uma cicatriz no seio coberta por curativos. “Dois anos atrás, encontrei um caroço no meu seio e passei pelo que foi, sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida. Tive a sorte de ter o cuidado do meu pediatra, que me receitou um ultrassom, o que levou a um procedimento de biópsia ambulatorial”, confessou.

“Felizmente, era benigno. Agora a cicatriz serve como um lembrete para verificar meus seios regularmente em busca de qualquer crescimento irregular”, ressaltou a artista.

De acordo com Rachel, o fibroadenoma de seu seio esquerdo é comum de ser encontrado e incentivou os fãs e seguidores a se cuidarem para prevenir o câncer de mama . “A detecção precoce salva vidas! Verifique sua carne de mama”, finalizou.

'Sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida', diz Rachel Zegler Foto: @rachelzegler / Instagram

Mais sobre o filme

O live-action do filme Branca de Neve e os Sete Anões será dirigido por Marc Webb, com Marc Platt como produtor. Além deles, Benj Pasek e Justin Paul, de La La Land e O Rei do Show, serão os responsáveis por escrever novas músicas para o longa da Disney . A produção, que chega aos cinemas em 22 de março de 2024, também conta com Gal Gadot no papel da Rainha Má.

