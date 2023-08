Atriz de ‘Barrados no Baile’ deixa hospital com hematomas no rosto após internação

Tori Spelling foi vista deixando um hospital em Los Angeles neste domingo, 20, após ficar internada por quatro dias. As informações são do Page Six.

Ao sair do hospital, a atriz foi fotografada com hematomas e marcas de contusões no rosto e nos dois braços. De acordo com o site, Tori precisou ser auxiliada até um o veículo em uma cadeira de rodas. Antes de entrar no carro, ela abraçou uma das mulheres mascaradas que a acompanhava, supostamente uma enfermeira.

No mesmo dia, Spelling compartilhou no Instagram uma foto de sua pulseira de paciente, indicando que foi admitida no hospital em 17 de agosto. Ela mencionou sentir falta de seus filhos e agradeceu pelo apoio deles.

Tori não forneceu detalhes sobre sua condição de saúde e seus representantes não responderam aos pedidos de comentários. Antes de sua hospitalização, Spelling foi vista saudável durante as gravações de um novo projeto em Beverly Hills.

Recentemente, a atriz revelou que estava morando em um trailer com seus filhos, após terem passado semanas em um motel de US$ 100 por noite, o equivalente a R$ 500, devido a problemas de mofo em sua casa alugada em Los Angeles. A situação de saúde e moradia de Spelling ocorre após o anúncio de divórcio de seu marido, Dean McDermott, em junho.